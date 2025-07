Espaço Acolher na Asa Sul (DF) é inaugurado para atender vítimas de violência doméstica

Nesta terça-feira (8) ocorreu a inauguração do Espaço Acolher, localizado na Asa Sul (DF), projetado para atender vítimas de violência doméstica. A governadora em exercício, Celina Leão, esteve presente na cerimônia.



O espaço, que é gratuito, oferece assistência a mulheres, famílias e também homens com apoio de uma equipe técnica formada por 12 profissionais, incluindo psicólogos e assistentes sociais. Ele funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, possibilitando até 20 atendimentos simultâneos. Além deste, existem mais oito unidades semelhantes no DF, responsáveis por milhares de atendimentos anuais.



