Especialistas alertam para uso do crédito bancário voltado a trabalhadores

O crédito do trabalhador permite que empregados registrados solicitem um empréstimo descontado em folha. Douglas Oliveira, funcionário de um frigorífico em Samambaia, escolheu essa modalidade para consolidar dívidas devido às taxas de juros mais baixas. Agora, o pedido pode ser feito pelo aplicativo bancário, além do aplicativo da carteira de trabalho.



O desconto mensal não pode ultrapassar 35% do salário, com a possibilidade de oferecer FGTS como garantia. É possível desistir até sete dias após a solicitação. Especialistas aconselham uma análise financeira criteriosa devido às taxas de juros ainda elevadas.



