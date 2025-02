Especialistas dão dicas de como evitar acidentes com animais peçonhentos

No Distrito Federal, o número de acidentes com animais peçonhentos aumentou 12% em relação ao total de 2023, com 4.300 ocorrências no ano passado. O clima variável de Brasília, alternando entre seco e chuvoso, favorece a reprodução desses animais, causando maior incidência, como a picada de uma jararaca em uma criança de cinco anos no Lago Sul. Para prevenir, a Secretaria de Saúde recomenda eliminar entulhos e vedar entradas nas casas, evitando abrigo para escorpiões e aranhas. Soros antivenenos são oferecidos pela rede pública, e uma lista de hospitais está disponível no site da secretaria. Em caso de picada, é essencial buscar atendimento médico imediato.