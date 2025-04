Espetáculos e shows: confira a programação cultural para o final de semana em Brasília

Neste fim de semana, Brasília será palco de diversas atrações culturais. A Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira apresenta um espetáculo no Teatro Poupex, homenageando a capital com clássicos inspirados na cidade. "Os Melhores do Mundo" estreiam "Tela Plana" no Teatro Nacional Cláudio Santoro.



A banda Capital Inicial realiza um show acústico comemorando 25 anos na Arena BRB, com participações especiais. O Samba Prime Brasília transforma o estacionamento do Mané Garrincha no maior palco de samba e pagode do país. Felipe Amorim traz seu show no Ápice Entretenimento. Ingressos variam de R$ 20 a R$ 120 nos sites indicados.



