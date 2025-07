Estacionamento da Rodoviária do Plano Piloto passa a ser pago; valores ficarão entre R$ 7 e R$ 12

Os estacionamentos próximos à rodoviária do Plano Piloto em Brasília terão cobrança de R$ 7 a R$ 12 por hora a partir do mês de julho. A cobrança só começará após a instalação de tótens de pagamento. O consórcio Catedral, que assumiu a gestão da rodoviária no mês de junho, terá que investir R$ 120 milhões em 20 anos, promovendo melhorias como a manutenção de escadas rolantes e a reforma de elevadores. Além disso, foi construída uma sala multisensorial para pessoas autistas e um novo centro de controle com câmeras de reconhecimento facial.



