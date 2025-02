Evento discute atração de investimentos para mercados regionais no Brasil

O encontro promovido pela Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) em parceria com a TV RECORD, abordou a atração de investimentos para mercados fora do eixo Rio de Janeiro - São Paulo. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, destacou a importância da descentralização e integração entre governos para o desenvolvimento regional: "Um país do tamanho do Brasil precisa ser federativo, não pode ser unitário." Empreendedores, influenciadores e agentes públicos discutiram como fomentar o crescimento econômico em estados menos favorecidos. As próximas edições do evento estão programadas para o dia 26 de março em São Paulo e em 12 de maio em Nova Iorque.



