Evento pelo Dia da Diversidade Cultural aproxima Governo do DF e STF em Brasília

O evento em comemoração ao Dia Mundial da Diversidade Cultural na Praça dos Três Poderes, EM Brasília, destacou uma reaproximação entre o grupo político do Buriti e o STF (Supremo Tribunal Federal), articulada por Gustavo Rocha, secretário da Casa Civil do DF. O governo do Distrito Federal participou ativamente, com apresentações musicais de grandes artistas brasileiros.



A recente decisão do STF, que reconheceu a ausência de envolvimento do governador Ibaneis Rocha nos eventos de 8 de Janeiro, também influenciou o cenário político local, beneficiando o grupo político na disputa eleitoral.



