Evento reúne líderes para debater sustentabilidade em Brasília

Em Brasília , mais de 300 executivos e lideranças políticas se reuniram para discutir o futuro econômico do Brasil. O governador Ibaneis Rocha destacou os investimentos na capital, enquanto Paulo Octávio, presidente do LIDE em Brasília, ressaltou a necessidade de diálogo para um crescimento sustentável. "Precisamos acabar com o clima de conflito que prejudica o avanço econômico", afirmou. O evento também abordou a COP 30, que ocorrerá em novembro, em Belém do Pará, como uma oportunidade para o Brasil se afirmar no cenário de sustentabilidade global.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!