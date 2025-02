Eventos culturais e festivais: confira a programação para o fim de semana no DF

Neste fim de semana, celebre o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas com a exposição "As Mulheres Cabaças", que homenageia a força feminina indígena. O Festival Funn Summer 2025 tem início no Clube Access, com atrações musicais variadas a partir deste sábado, das 16h às 2h. No domingo, das 15h às 17h, o Boulevard Shopping apresenta um show gratuito com o Palhaço Shou-Shou e o Coelho de Pelúcia Farofa. O grupo de comédia 4 Amigos apresenta a peça "Série B" no Teatro Caesb, no sábado às 21h, com ingressos a partir de R$ 55. Para a melhor idade, o Bloco da Terceirona anima o Centro Comercial do Cruzeiro no sábado à tarde com música ao vivo. A entrada é gratuita.