Ex-namorada de Vinícius terminou o relacionamento ao saber que ele tinha matado Louise em 2016

Na manhã desta terça-feira (11), Vinícius Neres foi recapturado no Gama. Testemunhas relataram que ele era visto frequentemente na casa de sua ex-namorada. A equipe de reportagem do DF Record conversou com vizinhos que, apesar de não conhecerem bem a mulher devido ao seu estilo de vida discreto, confirmaram a presença assídua de Vinícius, aumentando a preocupação com os crimes associados a ele.



