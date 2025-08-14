Exemplo de perseverança, mulher de 78 anos volta à UnB e resgata sonho acadêmico

Maria de Lourdes Medeiros realizou o sonho de retornar à vida acadêmica ao ser aprovada para o curso de letras na Universidade de Brasília aos 78 anos. Cerca de 30 anos antes, ela precisou interromper o curso em Tubarão, Santa Catarina, para acompanhar a filha que ingressou na mesma universidade.



"Eu gosto de aprender. Um dia minha mãe falou: você tem sede de saber", disse Maria, enfrentando críticas e provando que nunca é tarde para aprender. O ingresso foi possível por um processo seletivo específico para idosos, que ofereceu 215 vagas, das quais 150 foram preenchidas por candidatos com mais de 60 anos.



