Expoabra 2025: feita montada na Granja do Torto vai até domingo (7)

A Expoabra 2025 está em andamento no Parque de Exposições da Granja do Torto e vai até o dia 7 de setembro. A abertura oficial contou com uma apresentação de cavalos. A vice-governadora Celina Leão e secretários visitaram a exposição. A Secretaria de Agricultura criou a Rota do queijo no DF, além de estudar o fortalecimento das cadeias do mel e da cachaça. Shows de artistas como Amado Batista e Murilo Huff são algumas das atrações que integram agricultura e turismo no evento.



