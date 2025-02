Exportações no Distrito Federal atingem US$ 80 milhões em três meses

As exportações do Distrito Federal atingiram US$ 80 milhões no segundo trimestre de 2024, destacando-se no mercado internacional com produtos como biquínis, soja e pães. A indústria local vende biquínis principalmente para o Chile, com a possibilidade de expansão para o mercado americano. A soja e as aves são exportadas para a China e o Oriente Médio, respectivamente. Outro destaque é a indústria de panificação, que exporta para países como Estados Unidos, Canadá e Japão. Além disso, há expectativas de um aumento de 15% nas vendas internacionais, graças à adaptabilidade dos produtores locais às exigências do mercado global.