Família denuncia descaso na UPA de Sobradinho (DF) após morte de padeiro

Haroldo de Souza Castro, padeiro de 44 anos, chegou à UPA de Sobradinho (DF) com suspeita de infarto, mas foi classificado com prioridade amarela. Ele morreu menos de uma hora depois. A família, representada por Edisônia da Silva, expressa revolta e busca por justiça, afirmando que ele não recebeu o atendimento urgente necessário. Outros pacientes também relataram negligência no atendimento. O IGES-DF declarou que Haroldo estava com sinais vitais estáveis, mas sofreu uma súbita agravamento durante o atendimento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!