Famílias despejadas do Setor de Inflamáveis, no DF, ocupam CLDF e cobram moradias

Famílias despejadas de moradias irregulares no Setor de Inflamáveis, no Distrito Federal, foram autorizadas a ocupar a Câmara Legislativa. A presidência da casa autorizou a permanência das famílias, que buscam uma solução para sua realocação.



A Câmara Legislativa aprovou um projeto que destina terrenos públicos no Riacho Fundo 2 à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal. Em resposta, distritais cobraram do governo uma política habitacional para as famílias. O projeto material de construção, que prevê auxílio de até R$ 15 mil para desalojados por calamidades, também foi aprovado.



A Polícia Legislativa monitora a situação na Câmara. A Secretaria de Desenvolvimento Social informou que ofereceu programas como o Auxílio Vulnerabilidade e o Prato Cheio, além de áreas temporárias de instalação, mas algumas famílias não aceitaram. No ano passado, a Defesa Civil já havia identificado o setor de inflamáveis, no Lúcio Costa, como área de risco, entregando notificações às famílias, que vivem no local há décadas.



