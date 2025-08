Famílias vulneráveis recebem novas casas em Sol Nascente (DF)

No bairro Sol Nascente (DF) houve a entrega de casas para participantes dos programas habitacionais governamentais. Nilva, prestes a ficar sem moradia devido à venda da casa que aluga, assinou contrato e se prepara para a mudança: "A mudança vai ser antes de setembro, porque temos muita bagunça para arrumar", disse ela.



A obra foi destinada a 28 famílias que sofreram com alagamentos na região. A Companhia de Habitação do DF organiza as entregas, e o processo requer cadastro na Codhab-DF e análise de documentação.



