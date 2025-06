Farmácias devem reter receitas de canetas emagrecedoras, define Anvisa

Farmácias e drogarias começaram a reter as receitas das canetas emagrecedoras à base de semaglutida. Essa medida da Anvisa busca evitar o uso sem prescrição médica, já que o uso indiscriminado desses medicamentos pode trazer riscos e efeitos colaterais. Médicos destacam que a retenção da receita é um procedimento simples e necessário para conter o mercado paralelo e a falsificação.



As receitas são emitidas em duas vias, uma para a farmácia e outra para o paciente, e tem validade de três meses. É crucial que o uso desses medicamentos seja acompanhado de avaliação médica, especialmente devido às contraindicações, como em pessoas com histórico de pancreatite ou refluxo grave.



Além disso, o tratamento deve ser complementado por acompanhamento nutricional e atividade física. Em relação ao SUS, há uma consulta pública que se encerra sobre a possível incorporação da liraglutida ao tratamento gratuito. Atualmente, o SUS não oferece tratamento específico para obesidade, e essa medida poderia beneficiar pessoas que não têm condições de arcar com o custo do medicamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!