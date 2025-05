Fechamento do Zoo de Brasília por suspeita de gripe aviária surpreende visitantes

O Zoológico de Brasília fechou por tempo indeterminado nesta quarta-feira (28) devido à suspeita de gripe aviária após a morte de duas aves. Sebastião Silva, que viajou de São Paulo com a família, deu de cara com o portão fechado. “Disseram apenas que estava fechado e não deram mais informações”, lamentou. Já Eni Pereira, que passeava com o filho, teve que encerrar a visita ao saber da situação.



As aves, um pombo e um pato irerê, não fazem parte dos animais preservados no zoológico. Amostras foram enviadas ao Laboratório Federal do Ministério da Agricultura. Funcionários receberam orientações para usar máscaras. O zoológico afirmou que é apenas uma medida de proteção, ressaltando que a gripe aviária raramente se transmite para humanos, exceto em casos de contato próximo. Especialistas alertam para sintomas como febre e tosse, e recomendam acompanhamento médico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!