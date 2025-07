Férias: alerta para a importância da revisão veicular e os riscos do transporte clandestino

Com a chegada das férias escolares, as rodovias e terminais rodoviários do Distrito Federal registram aumento no movimento. Para garantir uma viagem segura, é crucial verificar a documentação do veículo e realizar uma revisão preventiva detalhada. Itens como pneus, alinhamento, sistema de arrefecimento e palhetas do parabrisa são essenciais, especialmente em épocas de chuva, para prevenir acidentes.



Quem opta pelo transporte coletivo deve estar atento à escolha da empresa. Em outubro de 2023, cinco pessoas morreram e 17 ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus clandestino na BR-070. A escolha por transportes regularizados é fundamental para a segurança. Identificar empresas clandestinas pode ser feito observando a origem dos ônibus e a emissão de nota fiscal. Desconfie de preços muito baixos e sempre exija o bilhete eletrônico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!