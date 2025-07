Filiação de Leandro Grass ao PT provoca reações

A filiação de Leandro Grass ao PT gerou reações dentro da legenda. A decisão é vista como uma tentativa de repetir a candidatura apresentada nas últimas eleições. Apesar da recepção positiva por parte de alguns membros do partido, há descontentamento entre outros que preferem manter sigilo sobre suas opiniões.



O presidente do PT-DF não comentou o assunto e lideranças reconhecem que Grass, chamado de neopetista, ainda precisa conquistar espaço na disputa interna pelo cargo executivo no DF.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!