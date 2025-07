Fim de semana cultural agita Brasília com teatro, shows e cinema

O “Sete Belos Stand Up Show” passou pelo Sesc Taguatinga Norte nesta sexta-feira (18). No CCBB, a comédia “Matilde”, que homenageia Paulo Gustavo, segue em cartaz até 10 de agosto.



A companhia Plágio de Teatro apresenta a peça “Atrás das Paredes” com entrada gratuita no Sesc de Ceilândia, Taguatinga e Gama, até 3 de agosto.



Já no sábado (19), o evento Na Praia promete agitar a cidade com shows de Leo Santana e Dennis DJ, a partir das 18h.



Ainda no CCBB, a mostra “Chaplin” exibe uma retrospectiva especial sobre o icônico cineasta, também até 3 de agosto, com ingressos a R$ 10.



