Fim de semana cultural em Brasília conta com shows, dança e música clássica

Neste sábado, Victor e Léo voltam à Brasília com um show no CICB às 21h, apresentando seus grandes sucessos com mesas a R$ 1.600. João Sabiá traz o show "João e Violão" para o teatro do Brasília Shopping às 20h30, revisitando músicas de seus 25 anos de carreira, com ingressos a R$ 60,50.



O Teatro Nacional Cláudio Santoro lança a Companhia Bailarinos de Brasília e antecipa o 2º Festival Internacional de Dança, com apresentações sábado e domingo, ingressos gratuitos pelo site Sympla. No domingo, programe-se para o concerto gratuito de violino às 17h na Escola Técnica de Santa Maria.



