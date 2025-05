Fim de semana cultural em Brasília tem teatro, música e dança

Neste fim de semana, Brasília oferece uma programação cultural diversificada. No Teatro La Salle, o espetáculo "Deu a Louca na IA" está em cartaz no sábado (24) e no domingo (25), às 19h, abordando a inteligência artificial de forma divertida.



Para os fãs de rock, o Porão do Rock acontece no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha a partir das 18h, com ingressos a partir de R$ 150. No mesmo sábado, a partir das 19h, a banda Calcinha Preta se apresenta na Arena BRB Nilson Nelson, com ingresso a partir de R$ 70.



O Sesc Ceilândia recebe o espetáculo "Corpo em Serenata", da companhia Síntese de Dança, às 19h, com ingressos disponíveis pelo site Sympla. No Sesc Paulo Autran, em Taguatinga Norte, Juliana Didone estrela o monólogo "60 Dias de Neblina", apresentando a realidade do pós-parto, com entrada gratuita mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.



Terça-feira (27), às 20h, acontece o lançamento do clipe "Surfista no Asfalto" do artista brasiliense Capelli, na Infinu, com entrada gratuita.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!