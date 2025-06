Fiscalização da PRF nas rodovias federais começa nesta quarta-feira

A operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal começou nesta quarta-feira (18) no Distrito Federal e áreas próximas, estendendo-se até domingo. O foco está no monitoramento de motoristas sob efeito de álcool, em resposta ao aumento de casos este ano: de janeiro a maio, 371 motoristas foram flagrados embriagados, comparado a 165 no mesmo período do ano passado.



A operação também verificará as condições dos veículos, incluindo pneus, faróis e documentação. Motoristas com irregularidades estão sujeitos a multas e apreensões. A PRF destaca a importância de manter documentos atualizados, incluindo a versão digital das carteiras de habilitação e documentação de veículos, disponível no aplicativo do Detran.



