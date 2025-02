Força-tarefa da Polícia Militar combate crimes em Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal e de outros estados iniciou a Operação Força Total para reforçar a segurança pública. Com foco na Asa Norte, Asa Sul, Varjão, Lago Sul e Lago Norte, a operação tenta responder ao aumento de furtos e tráfico de drogas. Na madrugada de quarta-feira, um restaurante foi furtado e câmeras de segurança registraram o crime. A comandante-geral reconhece a importância das operações na capital e destaca o aumento do efetivo policial. O coronel Lima mencionou um caso de agressão contra uma senhora de 78 anos, cujo agressor foi rapidamente preso. A comunidade tem denunciado problemas relacionados a usuários e tráfico de drogas, especialmente em áreas onde pessoas em situação de rua estão presentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!