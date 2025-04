Fraude no INSS: governo suspende descontos em folha de aposentados e garante ressarcimento

Após descoberta do esquema de fraude que desviou R$ 6,3 bilhões de beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) entre 2019 e 2024, o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, anunciou a suspensão dos descontos em folha para aposentados relacionados a associações ou sindicatos. A decisão afeta cerca de 6 milhões de aposentados no Brasil.



O governo irá analisar individualmente cada caso e ressarcir integralmente valores descontados sem autorização. A operação também levou à queda do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto. Futuras diretrizes serão reveladas em breve.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!