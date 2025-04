Fraude no INSS: PF investiga esquema de cobrança indevida de aposentados e pensionistas

A Polícia Federal e a CGU (Controladoria-Geral da União) estão investigando um esquema nacional de cobranças indevidas em benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), com um prejuízo estimado em mais de R$ 6 bilhões.



A operação causou a demissão de Alessandro Stefanutto, presidente do INSS, e envolveu cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU em 13 estados. Foram executados 211 mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de bens avaliados em mais de R$ 1 bilhão.



As cobranças eram feitas por 11 associações e sindicatos que representam pensionistas e aposentados, sem que muitos soubessem que estavam associados. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que os bens dessas entidades poderão ser usados para ressarcir os prejudicados.



Uma dessas instituições é presidida por José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Lula. O Sindinapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), onde Frei Chico é vice-presidente, declarou em nota sua intenção de apoiar a investigação.







