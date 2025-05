Frio intenso no Distrito Federal: saiba como ajudar pessoas que precisam de agasalho

O Instituto de Meteorologia registrou uma sensação térmica de 10,7 graus no Distrito Federal. Nos próximos dias, a temperatura mínima prevista é de 14 graus, mas com sensação térmica de até 10 graus.



O Governo do Distrito Federal (GDF) abriu postos em órgãos públicos para receber doações de casacos e roupas quentes. As doações devem ser entregues em sacos plásticos transparentes, identificados com o tipo e tamanho das roupas, para facilitar a triagem e distribuição para pessoas em situação de vulnerabilidade.



