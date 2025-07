Funcionamento da Central de Relacionamento do DF será interrompido para manutenção tecnológica

A Central de Relacionamento do Distrito Federal estará fora do ar das 18h de sexta-feira até segunda-feira, 7 de julho. A interrupção ocorre para a migração dos serviços digitais para uma nova infraestrutura.



Durante esse período, números como PROCON 151 e DETRAN 154 estarão indisponíveis. Para demandas urgentes, recomenda-se o uso dos canais digitais alternativos: WhatsApp oficial do GDF (61 3410 9000) e o portal do cidadão.



