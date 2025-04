Furtos de cabos em Águas Claras (DF) causam apagões e prejudicam moradores

Moradores da Rua 13 Norte, em Águas Claras, no Distrito Federal, sofrem com frequentes apagões devido ao furto de cabos de cobre. Imagens de segurança revelam suspeitos agindo em 19 e 26 de abril. Kênia Ribeiro, síndica local, destaca os danos emocionais e materiais causados. "As pessoas se desgastam muito porque acordam com pipoco dentro da unidade, assustadas", relata.



Apesar do compromisso da Neoenergia em reforçar a segurança das subestações, pouco foi feito. A Polícia Militar, que prendeu recentemente um suspeito, faz patrulhamento regular. Além disso, condomínios instalam protetores de surtos e ajustam câmeras em busca de mais segurança.



