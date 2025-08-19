Furtos de hidrômetros no DF tem aumento no DF

Os furtos de hidrômetros dispararam no Distrito Federal, com 1.158 casos registrados de janeiro a agosto deste ano, superando os 941 do ano anterior. Em Ceilândia, um homem foi flagrado furtando um hidrômetro em uma loja, deixando a vítima sem água por quase dois dias.



A Caesb destaca que os hidrômetros são visados pelo metal e vendidos clandestinamente. A empresa recomenda registrar o furto rapidamente para reparos sem custo do equipamento. O caso está sob investigação da 23ª delegacia de polícia. Informações sobre o suspeito podem ser relatadas ao número 197.



