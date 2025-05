GDF autoriza uso de cães e drones em unidades socioeducativas para reforçar segurança

O governo do Distrito Federal publicou uma portaria da Secretaria de Justiça e Cidadania que autoriza o uso de cães varejadores e drones nas unidades socioeducativas. A medida visa aumentar a segurança, permitindo a identificação de celulares, drogas e armas, sem que os cães tenham contato direto com os internos. Os drones serão utilizados para evitar fugas e prevenir crises entre os internos.



