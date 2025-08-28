GDF inaugura conjunto de obras para fornecimento de água tratada para cerca de 500 mil famílias

O governador Ibaneis Rocha inaugurou um conjunto de obras para reforçar o fornecimento de água tratada no Distrito Federal. O projeto, com investimento superior a R$ 200 milhões, visa ampliar a segurança hídrica em regiões como São Sebastião, Lago Norte, Jardim Botânico e Sobradinho.



Foram entregues duas adutoras e uma elevatória, beneficiando 500 mil famílias com acesso à água de qualidade. Além disso, está previsto um investimento a longo prazo de R$ 4 bilhões, garantindo abastecimento para os próximos 50 anos.



