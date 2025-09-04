GDF lança cadastro para agilizar buscas em casos de desaparecimento

O governo do Distrito Federal introduziu uma política distrital para atenção humanizada ao desaparecimento de pessoas. A medida inclui a criação de um cadastro integrado ao sistema nacional, permitindo que as polícias em todo o país acessem informações sobre desaparecidos.



A iniciativa é coordenada pelas Secretarias de Saúde e Segurança Pública, em conjunto com hospitais, a Polícia Civil e o IML. Atualmente, o Brasil tem 48.351 pessoas desaparecidas, com 1.219 casos no Distrito Federal. Esta integração é vista como um alívio para as famílias, que anteriormente enfrentavam dificuldades devido à falta de organização.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!