GDF lança cadastro para agilizar buscas em casos de desaparecimento

Atualmente, o Brasil tem 48.351 pessoas casos de pessoas desaparecidas, com 1.219 somente no Distrito Federal

DF Record|Do R7

O governo do Distrito Federal introduziu uma política distrital para atenção humanizada ao desaparecimento de pessoas. A medida inclui a criação de um cadastro integrado ao sistema nacional, permitindo que as polícias em todo o país acessem informações sobre desaparecidos.

A iniciativa é coordenada pelas Secretarias de Saúde e Segurança Pública, em conjunto com hospitais, a Polícia Civil e o IML. Atualmente, o Brasil tem 48.351 pessoas desaparecidas, com 1.219 casos no Distrito Federal. Esta integração é vista como um alívio para as famílias, que anteriormente enfrentavam dificuldades devido à falta de organização.

