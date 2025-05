GDF lança Campanha do Agasalho: roupas e cobertores podem ser entregues em órgãos públicos do DF

Começou nesta quinta-feira (8) a Campanha do Agasalho no Distrito Federal, arrecadando casacos, cobertores e acessórios em bom estado. As doações podem ser feitas até o dia 17 de julho em órgãos públicos e nos batalhões da Polícia Militar e dos Bombeiros.



A primeira dama do DF, Maiara Noronha, destacou a importância das contribuições, afirmando: "A gente doa aquilo que a gente usaria. Casaco, manta, meias novas, se possível, mais um gorro, um cachecol que você já não usa mais", destacou a primeira dama. Ela recomenda que as doações sejam feitas dentro de sacos transparentes, com indicações de tamanho e tipo de item, para facilitar a identificação e a distribuição.



