Ginástica artística faz história em Brasília com estreia do Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística acontece pela primeira vez em Brasília , reunindo atletas da rede pública, centros olímpicos e renomados medalhistas olímpicos.



O evento, que marca o início do novo ciclo olímpico, tem entrada gratuita e já está com os ingressos esgotados. A presença de atletas como Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Arthur Nori reforça a importância do incentivo ao esporte.



Além das competições, a cidade se destaca por acolher eventos de diferentes modalidades ao longo do ano, promovendo a inclusão social por meio do esporte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!