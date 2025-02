Goiás vai subsidiar tarifa do transporte coletivo no Entorno do DF em parceria com o GDF

A vice-governadora Celina Leão debatou a proposta do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que visa a gestão compartilhada para reduzir tarifas de ônibus no entorno do Distrito Federal. Este convênio envolveria o Governo Federal, que ajudaria com infraestrutura, e as gestões locais, que subsidiariam as passagens. O governador do DF, Ibaneis Rocha, já concordou com a ideia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) declarou apoio à iniciativa, facilitando a criação de um convênio interfederativo para diminuir as tarifas. A proposta busca replicar o modelo de Goiânia, onde a tarifa foi congelada em R$ 4,30.



