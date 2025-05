Golpe de R$ 27 milhões: empresas fantasmas são alvo da polícia no DF

A Polícia Civil fez uma operação em Águas Claras (DF) contra empresas suspeitas de fraudar o pagamento de impostos. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão e bens dos envolvidos foram bloqueados.



Segundo as investigações, o esquema usava notas fiscais falsas para sonegar impostos desde 2012, causando um rombo de R$ 27 milhões aos cofres públicos. As empresas investigadas seriam de fachada, criadas só para esconder as irregularidades.



A delegada Marcela Lopes explicou como o esquema funcionava e quais crimes estão sendo investigados.