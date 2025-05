Golpistas aproveitam reembolso do INSS para aplicar fraudes

Golpistas se aproveitam da abertura de reembolsos pelo INSS para aplicar golpes. Eles criam páginas falsas nas redes sociais com o logo oficial do órgão e enviam mensagens diretas solicitando informações pessoais.



O INSS não aborda beneficiários por redes sociais e recomenda três canais oficiais: gov.br/inss, aplicativo Meu INSS ou telefone 193 para esclarecimentos sobre taxas indevidas. Para evitar fraudes, não forneça seus dados pessoais em redes sociais e sempre confirme a veracidade dos canais de contato.



