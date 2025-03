Golpistas criam sites falsos para anunciar inscrições para edição 2025 do CNU

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos alertou sobre um golpe relacionado ao Concurso Nacional Unificado (CNU). As inscrições para a segunda edição ainda não estão abertas e a previsão é que sejam iniciadas no final de agosto de 2025. Golpistas estão criando sites falsos para coletar dados pessoais dos candidatos, que correm o risco de pagar boletos inexistentes. Em 2023, mais de dois milhões participaram. O ministério está trabalhando com a Segurança Pública do Distrito Federal para combater essas fraudes.



