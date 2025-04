Governador do DF anuncia construção de nova ponte entre Lago Sul e Plano Piloto

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, revelou um projeto para construir uma nova ponte que conectará o Lago Sul e o Jardim Botânico ao Plano Piloto. A Secretaria de Obras, liderada pelo secretário Valter Casimiro, é responsável pela execução do projeto.



A ponte será situada na altura da quadra 28 do Lago Sul, próxima à Ermida Dom Bosco, e visa atender os moradores das regiões do Itapoã, Paranoá, Jardim Botânico e Lago Sul, além de aliviar o fluxo na Ponte JK.



Atualmente, muitos moradores utilizam a ponte da barragem, construída originalmente para a construção de Brasília , mas que hoje serve como via de transporte, destacando a necessidade de uma nova estrutura que seja funcional para o trânsito local.



