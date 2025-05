Governador do DF fala sobre ampliação de horários do metrô aos domingos

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou a ampliação dos horários do metrô, que entrará em vigor em 11 de maio, no domingo do Dia das Mães. A iniciativa permitirá que os trens circulem até às 21h30, aproveitando o programa Vai de Graça, que oferece passagem gratuita aos domingos e feriados. Com essa mudança, o governo espera incentivar a economia local ao alinhar o transporte público com o horário dos comércios e aumentar o acesso das pessoas a áreas de lazer.



