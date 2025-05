Governador do DF visita feira de agronegócio e anuncia criação de um fundo de crédito rural

A AgroBrasília, uma das maiores feiras de agronegócios do Brasil, está sendo realizada no Distrito Federal. Presente no evento, o governador Ibaneis Rocha anunciou a criação de um fundo de crédito rural para apoiar pequenos e médios produtores. Ele destacou a importância de incentivar o custeio para fortalecer o setor.



A vice-governadora Celina Leão ressaltou a diversidade agrícola, mencionando produtos como vinhos, queijos e açaí. Foram assinadas ordens para pavimentar a DF-285, uma via estratégica para o escoamento da produção.



Além disso, anunciou-se um investimento de R$ 50 milhões para ampliar as compras para a merenda escolar, beneficiando pequenos produtores locais. O lançamento do Passaporte Equestre foi outra novidade, digitalizando o transporte de animais entre Goiás e Distrito Federal.







