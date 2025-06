Governador e políticos do DF rebatem alerta dos EUA sobre violência em regiões da capital

O governo dos Estados Unidos alertou sobre o risco de violência em Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá, no Distrito Federal, gerando forte reação política. O governador Ibaneis Rocha afirmou que a recomendação é sem embasamento, destacando a ausência de sequestros nessas áreas.



O deputado Chico Vigilante, morador de Ceilândia, assegurou que a cidade é segura e de gente trabalhadora. Geraldo Magela, pré-candidato ao governo do DF pelo PT, classificou a declaração como preconceituosa e sugeriu ao embaixador dos EUA uma visita às cidades do DF.



A Secretaria de Segurança do DF destacou que Brasília atingiu os melhores índices de redução da violência em 48 anos, com taxa de homicídios comparável à dos EUA. A Embaixada dos EUA não se pronunciou sobre o assunto.



