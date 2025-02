Governador Ibaneis Rocha anuncia recriação da Secretaria do Entorno do DF

O governador Ibaneeis Rocha anunciou a recriação da Secretaria do Entorno do DF durante um evento de pavimentação de rodovias. A nova secretaria substituirá a extinta Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana que atuou entre 2019 e 2021. "Temos recebido uma demanda muito grande, principalmente dos prefeitos e de algumas lideranças do entorno", afirmou o governador do DF. A secretaria buscará estreitar o diálogo com municípios goianos e mineiros, abordando temas sensíveis como o transporte público, já que 175 mil passageiros se deslocam diariamente ao DF. O governador Ronaldo Caiado também está envolvido nas discussões para melhorar essa cooperação.