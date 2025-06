Governador Ibaneis Rocha conhece fábrica de ônibus que vão rodar no DF

O governador Ibaneis Rocha esteve na fábrica da Marco Polo em São Mateus, Espírito Santo, para acompanhar a produção de 444 novos ônibus destinados ao Distrito Federal. Destes, 207 veículos serão entregues ainda este ano, com os 237 restantes previstos para o próximo ano.



A aviação pioneira, responsável pelo transporte de cerca de 350 mil passageiros em regiões como Gama, Santa Maria e Candangolândia, fará a operação dos novos veículos. Além disso, o GDF planeja instalar 3 mil abrigos de ônibus até 2026, com investimento de R$ 108 milhões.



