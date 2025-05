Governador Ibaneis Rocha responde a críticas ao fundo constitucional do DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, reagiu aos ataques feitos por Paulo Roberto Ziulkoski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, contra o fundo constitucional do Distrito Federal. Nos bastidores, prefeitos indicaram que as críticas foram incentivadas por parlamentares opositores ao fundo.



Em resposta, Ibaneis afirmou a legalidade e a importância do fundo para manter os serviços essenciais em Brasília, destacando o entendimento jurídico já estabelecido. Empresários, como Paulo Octávio, manifestaram indignação, considerando os ataques inadequados e fora de propósito, aconselhando Ziulkoski a evitar ataques gratuitos ao buscar soluções para os desafios enfrentados pelas prefeituras brasileiras.



