Governador Ibaneis Rocha toma posse na Academia Brasiliense de Direito

O governador Ibaneis Rocha tomou posse nesta terça-feira (22), na Academia Brasiliense de Direito. A cerimônia ocorreu no Salão Nobre do Palácio do Buriti e contou com a presença de várias autoridades, incluindo o Procurador-Geral da República Paulo Gonet.



O presidente da Academia, Mauro Jorge Silva Neto, conduziu a solenidade e destacou a trajetória profissional de Ibaneis Rocha. O governador expressou sua paixão pela advocacia e seu interesse em atuar politicamente para promover leis justas. Durante a cerimônia, foi enfatizada a relação de amizade entre Ibaneis e Paulo Gonet, que se iniciou através de seus filhos e reforça a mútua admiração profissional.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!