Governadora em exercício Celina Leão entrega novo piso da Praça dos Três Poderes

A Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal, recebeu um novo piso, entregue em cerimônia com a governadora em exercício Celina Leão. A reforma, que utiliza recursos do governo do DF, incluiu limpeza e colocação de novas pedras de Minas Gerais. Em 2022, o local atraiu cerca de 60 mil turistas. Há planos para novas atividades em parceria com a Fecomércio. O projeto contempla também reformas nas calçadas e nas vias N2 e S2, após aprovação do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).