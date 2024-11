Governo assina decreto para acompanhar mulheres em situação de violência no DF

A rede de proteção às mulheres em situação de violência no Distrito Federal ganhou, nesta terça-feira (12), uma nova iniciativa. A governadora em exercício, Celina Leão, assinou um decreto que cria o Programa de Monitoramento Integrado de Medidas Protetivas de Urgência. Agora, além do apoio da polícia para garantir que os agressores não se aproximem das vítimas, as mulheres em situações de vulnerabilidade e violência terão acompanhamento amplo, para garantir, por exemplo, que os filhos estão frequentando as escolas e que as vítimas estão tendo oportunidades de emprego e independência financeira.



Para Celina, a medida é muito importante porque monitora o acompanhamento das medidas protetivas. Além disso, ajuda o governo a entender se as mulheres, de fato, estão conseguindo sair do ciclo de violência. A secretaria de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, explicou que a pasta vai fazer uma portaria conjunta com a Secretaria da Mulher e de Segurança Pública para entender o papel de cada pasta. “Quando a gente traz esse monitoramento diário, a gente quer entender quem são essas mulheres, para onde estão indo, se a violência cessou, e se essas vítimas estão conseguindo se encaixar na sociedade de forma autônoma”, afirmou.